"بيرتس غباي".. مواجهة حادة في حزب العمل

كشفت القناة 14 العبرية أن "عمير بيرتس" هاجم رئيس حزب العمل "ابي جباي" خلال جلسة لقيادة الحزب فقال له "لم يكن هناك في الحزب ابداً صفقات تجارية بهذا الكبر كما كان في فترتك "، فيما ردا على ذلك "غاباي" مستهزئاً: "بيرتس ترك الحزب مرتين" وفي ذروة الجدال، غادر بيريتس الاجتماع.

وأوضحت القناة أن الجدل جاء على خلفية قرار غاباي بإلغاء الانتخابات داخل مؤتمر الحزب، فمبادرة غباي تثير المعارضة في الحزب لأنها تقلل إلى حد كبير من قوة منطقة الضواحي.

مسؤول كبير في العمل قال لصحيفة "هآرتس" إن حزب العمل قرر خطة فك الارتباط من الكيبوتسات والاطراف والوسط العربي"، وأضاف المسؤول أن "هناك اثنين فقط كسبوا من خطوة كهذه: أفي غاباي وشيلي يحيموبيتش.

عمير بيرتس قال حول هذه الخطوة: "رد محرج ممن جاء بالحزب إلى أدنى مستوى لم يسبق له مثيل".