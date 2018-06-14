كيف حقق ريال مدريد مكسبا ماديا من إقالة لوبتيغي؟

وفرت إقالة جولين لوبتيغي من تدريب منتخب إسبانيا، على ريال مدريد، التي أعلن عنها الأربعاء، مبلغا يقدر بمليوني دولار كان على النادي الملكي دفعها شرطا جزائيا للتعاقد مع المدرب.

والثلاثاء، أعلن بطل أوروبا تعاقده مع لوبتيغي، على أن يتولى مهامه بعد الانتهاء من رحلة كأس العالم مع منتخب إسبانيا.

وكان على ريال مدريد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد لوبتيغي مع الاتحاد الإسباني، لفك الارتباط بينهما والحصول على خدمات المدرب.

إلا أن اتحاد الكرة المحلي أقال لوبتيغي، الأربعاء، معتبرا أن إعلان توليه منصب المدير الفني لريال مدريد بعد المونديال سيؤثر سلبا على تركيز ووحدة المنتخب المرشح للذهاب بعيدا في كأس العالم، مما يعني ضمنيا إلغاء تفعيل الشرط الجزائي.

وجاءت إقالة لوبتيغي المفاجئة، قبل 24 ساعة فقط من انطلاق كأس العالم في روسيا، الخميس، وقبل 48 ساعة من أول لقاء لإسبانيا في البطولة، الجمعة، أمام البرتغال.