حماس ترد على تصريحات عزام الأحمد

اتهم الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، عزام الاحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، انه مستمر بـ "لغة التكذيب والتخوين لشعبنا ولفصائله الوطنية"، وأن ذلك لن يعفي السلطة والحكومة برام الله من مسؤولياتها عن قمع واختطاف المتظاهرين السلميين في الضفة، ودورها بتجويع أهالي قطاع غزة وقطع رواتبهم ومخصصاتهم ومحاربتهم في قوت أولادهم.

ورأى برهوم أن ما وصفه بـ "أسلوب التشكيك والتهديد ووصفهم بالمتآمرين" لن يثنيهم عن مواصلة رسالتهم المقدسة والوطنية تجاه غزة وأهلها المحاصرين والدفاع عن حقوقهم، وان حركة حماس لا تجد تفسيرا لما تقوم به السلطة والحكومة بما وصفته بـ "ضرب لوحدة شعبنا ومقومات وعوامل صموده وتشويه مقاومته ونضالاته سوى تهيئة الظروف لتمرير صفقة القرن".

وأكد برهوم على استمرار مسيرة الشعب في مواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته.