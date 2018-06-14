شرطة الاحتلال: نواجه صعوبة في مواجهة منفذي العمليات الفردية

قال روني الشيخ المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن العمليات الفردية التي ينفذها فلسطينيون لا ينتمون لتنظيمات أو مجموعات لا تعترف بالحدود السياسية أو الإطار التنظيمي الذي كان يتم التعامل معه مسبقا.

وأكد في كلمةً له خلال مؤتمر وزراء الأمن الداخلي الذي يعقد في القدس منذ ثلاثة أيام، على أنه يصعب توجيه ضربات إلى هذا النوع من الهجمات الفردية كونه لا حدود له ولا يوجد في منطقة محددة.

واعتبر أن هذه العمليات نوع من "الإرهاب الأيديولوجي المتطرف" الذي لا تتخذ قراراته مرجعية واحدة فقط. كما قال.

وأشار إلى أن الشرطة تحاول التعامل مع هذه الظاهرة بسرعة الرد والبديهة من كل شرطي.