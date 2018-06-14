تحري هلال شوال مساء اليوم الخميس والترجيحات الفلكية في انتظار الرؤية

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى مراقبة هلال شهر شوال، بعد غروب شمس اليوم الخميس 29 رمضان 1439 هـ، الموافق 14 حزيران 2018.

وحث المفتي حسين ، كل من يرى الهلال عليه أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس أو أقرب مركز للإفتاء في منطقته، ليدلي بشهادته.

ونوه إلى أنه يُشترط شاهدان عدلان اثنان على الأقل لإثبات رؤية هلال شوال؛ لأنه خروج من عبادة الصوم.

وكانت معظم الدول العربية والإسلامية، وبينها السعودية، دعت لتحري هلال شوال مساء اليوم الخميس، وسط شبه إجماع من قبل الخبراء على تحديد أول أيام العيد، وفق الحسابات الفلكية.

ووجهت المحكمة العليا في السعودية دعوة لـ"عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان..".

وشملت الدعوات دول عربية عدة بينها الإمارات ومصر ولبنان والمغرب والعراق وسوريا، في حين قال خبراء فلك إن التوقعات تشير بمعظمها إلى أن أول أيام عيد الفطر سيصادف الجمعة.

وقالت القبة السماوية في الإمارات إن "هلال شوال يولد عند الساعة 23:43 قبل منتصف الليل من امس الأربعاء، وسيكون عند غروب الشمس اليوم الخميس 14 يونيو بعمر 19:25، ويغرب بعد غد غروب الشمس بنحو 40 دقيقة، وعليه رؤيته ممكنة، وفلكيا يكون الجمعة 15 يونيو غرة شهر شوال".

وكان مركز الفلك الدولي قال، الأسبوع الماضي، إنه "يمكن رؤية الهلال من جميع الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي".

وعليه، من "المتوقع أن يكون غداً الجمعة 15 يونيو اول أيام عيد الفطر السعيد في جل دول العالم"، حسب المصدر نفسه، الذي أوضح تفاصيل تحري الهلال.