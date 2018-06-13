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تحارب كل صوت يقاوم

الجهاد: قمع "السلطة" لمسيرات رام الله دليل على انفضاح المتواطئين في حصار غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:35 - 13 يونيو 2018
صورة خلال قمع السلطة للمتظاهرين صورة خلال قمع السلطة للمتظاهرين
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أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اعتداء أجهزة أمن السلطة على المتظاهرين الذين خرجوا في رام الله دعماً ومناصرة لصمود غزة في وجه العدوان والحصار .

وقال مسؤول المكتب الإعلامي للحركة داود شهاب في تصريح صحفي، مساء اليوم الأربعاء: "تأبى أجهزة القمع الأوسلوية إلا أن تؤكد التزامها التام بمحاربة كل صوت يقاوم ويرفع صوته بـ "لا".

وتوجهت حركة الجهاد الإسلامي، بالتحية للمشاركين في هذه المسيرات الرافضة لحصار غزة، مؤكدة أن سياسات القمع ومحاولات شيطنة المسيرات دليلاً على انفضاح المشاركين والمتواطئين في الحصار.

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