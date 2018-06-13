أسرى "فتح" يعلنون خطوات تصعيدية احتجاجاً على استهداف السلطة لرواتبهم

قال أسرى حركة "فتح" في قطاع غزة :"إن استهداف الأسرى وقوتهم وقوت أهاليهم وذويهم وأطفالهم هو استهداف لكل ما هو وطني ونضالي بل إنه طعن للأسرى من الخلف وبخنجر الغدر والخذلان، منوهين إلى أن من يستهدف الأسرى يستهدف القدس وحق عودة اللاجئين، ويتساوق مع صفقة القرن وجندي في معركة المختل ترامب.

وأكد أسرى حركة "فتح" في قطاع غزة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن من يفرق بين أسير من قطاع غزة وأسير من الضفة الغربية إنما هو تلميذ في مدرسة نتنياهو، مشيرين إلى أن أسرى حركة فتح في قطاع غزة طرقنا كل الأبواب فوجدناها مؤصدة، ولم نجد رجل رشيد ليجد لنا حلاً، ويقوم بإيصالنا إلى بر الأمان. ولكن بعد كل هذا ثبت لنا بما لايدع مجالا للشك بأنه استهداف حقيقي للأسرى وعائلاتهم، ألم يدرك هذا المختل بأنه يوجد أسرى من حركة فتح داخل السجون من قطاع غزة من قبل إتفاقية أوسلو، ألم تدرك هذه الحكومة الرعناء بأنه يوجد أسرى من قطاع غزة داخل السجون قبل أن تسمى حكومة فلسطينيه ألم تدرك هذه الحكومة بأنها تتمادى وتنفذ مطلب قائد جيش الاحتلال ليبرمان بقطع رواتب الأسرى .

وأشار أسرى فتح في قطاع غزة بأننا لم ولن نسمح لأي جهة كانت من تكون أن تتساوق مع مطلب ليبرمان بالمساس بكرامتنا وكرامة أهلنا.

لذلك وبناءاً عليه أعلن أسرى حركة "فتح" في قطاع غزة التالي:

1- بدأ خطوتنا النضالية حتى وصول ذروتها ثالث أيام عيد الفطر وهي الإضراب المفتوح عن الطعام.

2- تشكيل لجنة وطنية نزيهة لمحاسبة من قام و تجرأ على الأسرى وذويهم ، ولن تفك خطوتنا إلا بظهور نتائج اللجنة ومحاسبة المسئول عن ذلك.

3- إعادة رواتب الأسرى كاملة وبشكل فوري، ولن نقبل لذلك وعود.

4- إنصاف الأسرى العسكريين وفق القانون وإعطائهم استحقاقاتهم المالية والعسكرية

5- تقديم حكومة الحمد الله للمحاكمة فورا لأنها لم تصن حقوق الشعب.