ما السبب وراء منع بريطانيا 1300 مشجع من السفر للمونديال ؟

منعت السلطات البريطانية أكثر من 1300 مشجع لهم تاريخ في أعمال الشغب والعنف خلال مباريات كرة القدم، من السفر إلى روسيا لحضور مباريات المونديال، بحسب إعلام محلي.

وقالت صحيفة "غارديان"، اليوم الأربعاء، إن الداخلية البريطانية أمرت بمصادرة جوازات سفر ألف و312 شخصًا صدر بحقهم قرار بحظر السفر.

وتسلمت الشرطة، حسب المصدر نفسه، ألفًا و254 جواز سفر حتى اليوم الأربعاء، وتسعى لمصادرة الجوازات المتبقية (58 جوازًا).

وذكرت الصحيفة أن السلطات ستحتفظ بتلك الجوازات حتى نهاية البطولة في 15 يوليو/ تموز المقبل.

وقال مارك روبرتس، المسؤول بالشرطة البريطانية، إن "هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أن من سيسافرون من بريطانيا إلى روسيا لحضور المباريات هم مشجعون حقيقيون يرغبون في الاستمتاع فقط".

وبحسب الصحيفة، من المقرر أن يسافر نحو 10 آلاف شخص من بريطانيا إلى روسيا لحضور المباريات، وتشجيع منتخب بلادهم الذي يشارك في البطولة ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضًا كل من بنما وبلجيكا وتونس.

وقال نيك هيرد، الوزير المسؤول عن الشرطة: "بطولة كأس العالم احتفالية لكرة القدم وليست مكانًا للعنف أو الفوضى".

وأضاف: "نظام الحظر الخاص بكرة القدم في المملكة المتحدة فريد من نوعه، وهو ما يعني أن من كانوا يعتزمون إثارة شغب في روسيا سيظلون في منازلهم".

وينطلق غدًا الخميس العرس الكروي العالمي "مونديال روسيا 2018"، بلقاء مثير بين أصحاب الأرض المنتخب الروسي، ومنتخب السعودية، على ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة موسكو.

ويشارك في بطولة كأس العالم 32 منتخبًا، وتستمر فعاليات البطولة حتى 15 تموز / يوليو المقبل، موعد المباراة النهائية.