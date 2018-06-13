الأوقاف تنهي استئجار سكن حجاج المحافظات الجنوبية في مكة المكرمة

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب، الانتهاء من استئجار سكن حجاج المحافظات الجنوبية في مكة المكرمة لموسم حج 1439-2018.

وأوضح في بيان صدر عن الأوقاف، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم استئجار فندقين اثنين لكافة الحجاج بسعة 2800 نزيل، بما فيها الخدمات الإدارية والوعظية والطبية والإعلامية والخدمات المساندة وتقع هذه الفنادق في شارع إبراهيم الخليل مباشرة نحو الحرم المكي الشريف على مسافة لا تتجاوز 2كيلو.

وقال أبو الرب "عملا بتوجيهات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وتعليمات رئيس الوزراء رامي الحمد لله، كلف وزير الأوقاف الشيخ يوسف إدعيس لجنة من الوكلاء والوكلاء المساعدون بالوزارة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية وإتمام عملية الاستئجار وذلك حسب متطلبات البروتوكول الموقع مع وزارة الحج السعودية؛ تسهيلا على أبناء شعبنا من حجاج المحافظات الجنوبية حيث سبق وأنهت الوزارة استئجار سكن حجاج المحافظات الشمالية".

وأكد أن كافة الفنادق التي تم استئجارها تقع في مناطق حيوية، ويتوفر فيها كافة الخدمات التي يحتاجها الحجاج فترة إقامتهم بالسعودية مؤكدا على سعي الوزارة الدائم على راحة جميع حجاج أبناء شعبنا.

وأشار إلى أنه سيتوجه وفد الوزارة إلى المدينة المنورة لاستكمال إجراءات استئجار سكن الحجاج هناك.