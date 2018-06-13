بالأسماء.. كشف المسافرين عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس

نشرت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم، أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس 14 يونيو 2018م، مشيرة إلى انه عبارة عن حافلة واحدة ممن سلموا جوازات سفرهم مسبقاً.

وأهابت الداخلية، بالواردة أسماؤهم في الكشف التواجد في الصالة الخارجية لمعبر رفح الساعة 08:00 من صباح غدٍ الخميس لتسهيل سفرهم.

ونوهت بأن صالة "النجار" بخانيونس ستكون مغلقة غداً الخميس ولا عمل فيها، مطالبة المواطنين الذين سلموا جوازاتهم اليوم انتظار إشعار آخر لاحقاً بخصوص سفرهم.

وطالبت المسافرين بالتوجه للصالة الخارجية لمعبر رفح.

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