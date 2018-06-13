جامعة الدول العربية تدعو للتبرع لـ"أونروا"

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الدول العربية كافة إلى التبرع (أونروا) لسد الفجوة المالية التي تواجهها.

وعزا أبو الغيط دعوته في بيان صادر عن الجامعة العربية الأربعاء "لدعم الاستقرار في المنطقة وتفاديا لاندلاع المزيد من الأزمات الإنسانية الخطيرة، خاصة في غزة".

ونوه في الوقت ذاته، إلى "الإسهامات العربية التي بلغت مؤخرا نحو 150 مليون دولار من الإمارات والسعودية، وقطر".

وأشار البيان إلى أن أبو الغيط تلقى خطابا من المفوض العام لوكالة "أونروا"، شرح خلاله صعوبة الوضع المالي للوكالة، خاصة في أعقاب قرار الولايات المتحدة تخفيض مساهمتها بشكل حاد في يناير الماضي.

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي، إن العجز في موازنة "أونروا" بلغ مستوى غير مسبوق وهو 446 مليون دولار، بحسب ما ورد في خطاب المفوض العام للوكالة

ولفت إلى أن هذا الأمر يعصف بكافة الخدمات التعليمية التي تقدمها الوكالة لنحو نصف مليون طفل فلسطيني في المخيمات، كما يؤثر على الخدمات الصحية التي يحصل عليها نحو 3.5 مليون طفل فلسطيني.

وأضاف عفيفي أن الأمين العام يرى ضرورة العمل بسرعة من أجل سد الفجوة المالية الخطيرة التي تواجهها "أونروا"، قبل حلول موسم بدء الدراسة في سبتمبر المقبل.