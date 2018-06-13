قيادة "الجهاد" تشارك في مراسم صلح عشائري كبير برفح

شاركت حركة الجهاد الإسلامي ممثلة بالقيادي أحمد المدلل، في مراسم الصلح بين عائلتي الشاعر وخليفة، إثر جريمة قتل حدثت قبل عدة سنوات.

ونظم مهرجان الصلح والمسامحة وسط مدينة رفح، بحضور واسع من القيادات الفصائلية والشعبية والشرطية والعائلتين.

وقال القيادي المدلل: "شعبنا يجتمع اليوم بكل فصائله وشرائحه الوطنية في أجواء عفو وتسامح مباركة، فهذا الشعب توحده ميادين الوحدة والجهاد والمقاومة ودماء الشهداء".

وأضاف "من خلال هذا العفو والصفح الجميل الذي قدمته عائلة الشاعر إذ هو فعل يؤكد على شيم الرجال والأبطال من أبناء شعبنا الأبي، راجين من الله أن يكون هذا الصلح مقدمة للمصالحة المجتمعية وللوحدة الوطنية ضد المؤامرات التي تحاك للفتك بقضيتنا ".

وأكمل المدلل حديثه " في هذه الأجواء الرمضانية المباركة، علينا أن نكرس بيننا قيم الحب والتسامح والوحدة والتضرع لله عز وجل من أجل تفريج كرباتنا ودحر أعدائنا عن أرضنا وقدسنا وأن يوحد صفوفنا وينصر مجاهدينا".

وتوجه القيادي في الجهاد، بالشكر لكل من كان له دور من رجال إصلاح ووجهاء ومخاتير والشرطة من أجل اتمام هذا الصلح المبارك الذي من شأنه الحفاظ على متانة وصلابة جبهتنا الداخلية.

وختم المدلل حديثه بالتأكيد على مواصلة المسير باتجاه مسيرة العودة الكبرى وفك الحصار والسير على درب الشهداء ودرب الوحدة والعزة التحرير والعودة.