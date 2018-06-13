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إتلاف 3600 دجاجة مجهولة المصدر في الخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:26 - 13 يونيو 2018
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أتلفت الضابطة الجمركية، ومديرية زراعة وبيطرة يطا، والأمن الوقائي، في محافظة الخليل، اليوم الأربعاء، 3600 دجاجة مجهولة المصدر وغير قانونية ولا تحمل شهادة صحية وبيطرية تفيد بحالتها.

وأوضحت العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية، أنه تم ضبط الكمية من قبل جهاز الامن الوقائي في منطقة يطا جنوب الخليل داخل شاحنتين، وبالفحص والكشف من قبل جهة الاختصاص (الطبيب البيطري ومفتش الزراعة)، تبين أن الكمية غير قانونية ومجهولة المصدر، ولا تحمل شهادة صحية بيطرية تفيد بحالتها وصلاحيتها، وبناء على ذلك أقر اتلافها حسب الاصول.