محمد صلاح يشارك في تدريبات "الفراعنة"

أدى المنتخب المصري تدريبه صباح الأربعاء في مدينة جروزني بملعب أحمد أرينا قبل التوجه إلى المطار للسفر إلى مدينة يكاترينبرج لمواجهة أوروجواي يوم الجمعة المقبل في أولى مباريات المنتخبين بمونديال روسيا 2018.

وشارك في مران الأربعاء جميع اللاعبين بمن فيهم علي جبر، وسعد سمير، حيث لم تكن الكدمات التي تعرضا لها في مران الثلاثاء مؤثرة، وهو ما أكدته الأشعة.

أما النجم محمد صلاح فقد شارك لأول مرة في جانب من تدريبات الكرة، قبل أن يتوجه لأداء تدريباته التأهيلية المنفردة تحت إشراف الطاقم الطبي "للفراعنة".

من جهته، أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أنه توصل وجهازه الفني إلى التشكيل الذي سيلعب به مباراة أوروجواي بنسبة كبيرة، إلا أنه لن يعلن عنه إلا يوم المباراة.

وأشار إلى أنه يقدر منتخب أوروجواي كفريق قوي يملك أفضل مهاجمين (كافاني، وسواريز)، مضيفًا: "لكننا أيضاً نملك لاعبين لديهم الرغبة، والحماس، والجدية لتقديم مباراة ممتازة.

واختتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته الصحفية مؤكدًا أن منتخب مصر سيلعب لتحقيق الفوز.