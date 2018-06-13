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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تفاقم معاناة الأسرى في معتقل "عتصيون"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:13 - 13 يونيو 2018
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قالت محامية نادي الأسير جاكلين فرارجة، إن الأسرى في معتقل "عتصيون" يواجهون أوضاعا صعبة ومأساوية تفاقمت خلال شهر رمضان.

ونقلت المحامية فرارجة عن أسرى "عتصيون" أن إدارة المعتقل تُقدم لهم بقايا الطعام، وأن رائحة كريهة منتشرة في المعتقل بسبب عدم إفراغ ساحة "الفورة" من النفايات.

وأوضحت فرارجة نقلا عن الأسير سائد صليبي أنه تعرض للضرب المبرح لدى اعتقاله من قبل قوات الاحتلال من منزل عائلته الساعة الخامسة صباحا في تاريخ 6.6.2018.

ويُعد معتقل "عتصيون" من أسوأ مراكز الاعتقال التابعة لجيش الاحتلال، ويتم احتجاز المعتقلين داخل غرف من حديد، ويصفها الأسرى شتاء بالثلاجات، وصيفا بالأفران.

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