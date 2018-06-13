تفاقم معاناة الأسرى في معتقل "عتصيون"

قالت محامية نادي الأسير جاكلين فرارجة، إن الأسرى في معتقل "عتصيون" يواجهون أوضاعا صعبة ومأساوية تفاقمت خلال شهر رمضان.

ونقلت المحامية فرارجة عن أسرى "عتصيون" أن إدارة المعتقل تُقدم لهم بقايا الطعام، وأن رائحة كريهة منتشرة في المعتقل بسبب عدم إفراغ ساحة "الفورة" من النفايات.

وأوضحت فرارجة نقلا عن الأسير سائد صليبي أنه تعرض للضرب المبرح لدى اعتقاله من قبل قوات الاحتلال من منزل عائلته الساعة الخامسة صباحا في تاريخ 6.6.2018.

ويُعد معتقل "عتصيون" من أسوأ مراكز الاعتقال التابعة لجيش الاحتلال، ويتم احتجاز المعتقلين داخل غرف من حديد، ويصفها الأسرى شتاء بالثلاجات، وصيفا بالأفران.