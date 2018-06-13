بدء صرف تعويضات مالية للمزارعين المتضررين من الأحوال الجوية

أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وزير الزراعة د.سفيان سلطان، اليوم الأربعاء، عن البدء بصرف دفعة تعويضات "مالية" للمزارعين المتضررين من الأحوال الجوية الطبيعية، وذلك بقيمة نصف مليون شيقل، في محافظات نابلس، وجنين.

بدوره، أكد رئيس الصندوق ناصر الجاغوب في بيان صحفي، أنه تم أمس الثلاثاء تحويل مبلغ 306 آلاف دولار أمريكي، لصالح المزارعين المتضررين من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، للبدء بإنشاء 81 مشروعاً زراعياً لصالح 81 مزارعاً في بلدة بيت حانون شمال القطاع، في سياق المرحلة التجريبية الأولى.

وأضاف الجاغوب، أن طواقم وزارة الزراعة والصندوق وبتمويل من الاتحاد الأوروبي يقوموا بتنفيذ نحو 400 مشروع زراعي، بمبلغ 10 ملايين يورو ونصف المليون، بهدف تعزيز صمود المزارعين على أراضيهم في المحافظات الجنوبية.

وتابع: "هذه الدفعة السادسة للمزارعين المستفيدين من التعويض".

هذا وسيتم استكمال صرف المزيد من الدفعات المالية للمزارعين المستفيدين بعد عيد الفطر السعيد، وفقا للإمكانيات المالية للحكومة.

الجدير ذكره، أن ذلك يأتي في سياق "برنامج المساعدات الزراعية للمحافظات الجنوبية" والممول من الإتحاد الأوروبي، والتي يقوم بتنفيذها طواقم وزارة الزراعة وصندوق درء المخاطر.