المجاهدين:تلكؤ السلطة عن رفع الاجراءات يجعلها في مصاف أعداء الشعب

حيّت حركة المجاهدين الفلسطينية اليوم الأربعاء،ـ جماهير شعبنا في الضفة المحتلة التي خرجت رفضاً للظلم الواقع على غزة بالرغم من القبضة الأمنية المشددة على حركة الجماهير هناك.

ومن جهته أكد د. سالم عطالله عضو مكتب الأمانة العامة للحركة أن خروج أهلنا بالضفة ورفعهم لشعارات الإخوة والوحدة مع غزة المقاومة يثبت فشل المشاريع المشبوهة في تجزئة الشعب بعد تجزئة الجغرافيا.

وطالب عطالله قيادة السلطة بوقف التلكأ في رفع العقوبات عن غزة لأن ذلك يجعلها في خانة العداء لشعبنا وقضيتنا ، فمن العجب أن تبرر العقوبات على غزة بمواجهة صفقة القرن فإن لم تكن غزة رأس المواجهة فمن يكن.

واعتبر عطالله أن السعي لكسر ارادة غزة هو سعي مشبوه لوقف مقاومتها ومواجهتها لمشاريع التصفية ويتوافق مع الرغبة الصهيونية.

و دعا عطالله جماهيرنا الأبية في ضفة العياش والكرمي وطوالبة للاستمرار بالضغط الشعبي على قيادة السلطة لثنيها عن قراراتها الجائرة بحق غزة وشعبنا عموماً.