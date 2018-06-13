هنية يشكر ملك المغرب لإرسال مستشفى ميداني ومصر لتسهيل دخولها

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عن شكره لجلالة الملك محمد السادس وللحكومة المغربية، بإرسال المستشفى الميداني لقطاع غزة، فيما شكر الدور المصري لتسهيله دخول المشفى.

وأوضح هنية في تصريح صحفي، أنه في الوقت الذي يحاول أعداء الشعب الفلسطيني تشديد الحصار وفرض أنماط متعددة من المعاناة عليه، ينبري الأوفياء من الأمة للقيام بواجبهم بمد يد العون إليه.

وأشار إلى الاستجابة الكريمة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية لدعوتنا لمساعدة مصابي مسيرات العودة وكسر الحصر بإرسال المستشفى الميداني والذي وصل بحمد الله إلى قطاع غزة وبدأ في تقديم العمل الطبي.

وقدم هنية شكره لجلالة الملك محمد السادس وللحكومة المغربية ورئيسها والشعب المغربي الشقيق، معتبراً أنه موقف يعبر بمختلف الأشكال دوما عن الوقوف إلى جانب شعبنا والتضامن معه.

كما عبر عن شكره وتقديره للدور المصري الكريم في تسهيل دخول المشفى المغربي، وكذلك تسهيل مرور قافلة أميال من الابتسامات والذي يشير إلى حرص على التخفيف عن شعبنا.