الإحصاء: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر أيـــــــــار

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضا مقداره 0.41% خلال شهر أيار الماضي، مقارنة مع شهر نيسان، بواقع 0.94% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.31% في القدس، وبنسبة 0.22% في الضفة الغربية.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير له، حول مؤشر غلاء المعيشية في فلسطين لشهر أيار، إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 10.41%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.09%، وأسعار الغاز بمقدار 2.91%، وأسعار الطحين بمقدار 1.81%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدواجن الطازجة بنسبة 5.03%، وأسعار البيض بنسبة 4.21%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 2.94%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2.44%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.72%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أيار 2018 مع نظيره من العام 2017، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 0.87%، بواقع 2.89% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا نسبته 0.76% في القدس، وبنسبة 0.40% في الضفة الغربية.

وبمقارنة البيانات للأشهر الخمسة الأولى من العام 2018، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 1.11% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بواقع 1.95% في قطاع غزة، وبمقدار 0.86% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.18% في القدس.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضا مقداره 0.94% خلال شهر أيار 2018 مقارنة مع شهر نيسان، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 20.76%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 14.26%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 11.00%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.61%، وأسعار الغاز بمقدار 3.09%، وأسعار الأرز بمقدار 1.78%، وأسعار الطحين بمقدار 1.50%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدواجن الطازجة بنسبة 6.84%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 3.26%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 4.24%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 3.12%، وأسعار البيض بنسبة 3.12%.

بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعا نسبته 0.31% خلال الشهر المرصود، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.59%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 10.42%، وأسعار البيض بنسبة 6.72%، وأسعار الطحين بنسبة 3.95%، وأسعار الأرز بنسبة 3.05%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2.74%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 11.00%، وأسعار الغاز بمقدار 5.71%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 3.08%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 1.64%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.22% خلال شهر أيار، مقارنة مع شهر نيسان، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البيض بنسبة 4.80%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 3.84%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 3.50%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 2.82%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.55%، وأسعار الدرنيات بنسبة 1.17%، على الرغم من انخفاض أسعار الغاز بمقدار 2.55%، وأسعار الطحين بمقدار 2.55%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.08%.