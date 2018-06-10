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سلطة النقد تصدر تعميماً بشأن قروض موظفي السلطة بغزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:32 - 10 يونيو 2018
تعبيرية تعبيرية
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أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، تعميما للبنوك العاملة في قطاع غزة، بشأن أقساط القروض المستحقة على الموظفين العموميين هناك.

ويذكر ان التعميم جاء بالتزامن مع صرف 50% من راتب مارس آذار الماضي وصفر بالمائة من راتب أبريل نيسان، و50% من راتب مايو أيار 2018.

ودعت سلطة النقد الفلسطينية، في تعميمها من البنوك، أن يتم خصم قسط القرض نسبة وتناسب من الراتب المصروف للموظف المقترض.

وأدى اقتطاع 50% من رواتب موظفي غزة، إلى تراكم الأقساط غير المسددة عليهم لصالح البنوك العاملة في القطاع، وعددها 9 بنوك.

ولفت سلطة النقد في تعميمها إلى أن القسط المقتطع يجب أن يتلاءم من الراتب المصروف، وبما لا يزيد عن 50% من قيمة الراتب.

ويذكر ان رئيس السلطة محمود عباس أرجع عدم صرف رواتب كاملة للموظفين العموميين في غزة (58 ألف موظفا)، لوجود خلل فني، حال دون صرفها.

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