"سيلفي الوداع الأخير".. أمٌ ثكلى ومسعف مقدام

أجواء مليئة بالحب سبقت وداع المسعف موسى أبو حسنين (36 عاماً) لأمه قبل ذهابه لإنقاذ المصابين خلال مسيرات العودة الكبرى، لم ينسَ موسى يومها أن يلتقط لنفسه صورة "سيلفي" مع أمه ويقبل رأسها وينطلق مسرعاً نحو نداء الواجب.

حضر أبو حسنين ووالدته إلى "مليونية العودة" في الرابع عشر من مايو الماضي، وكانت الأحداث متسارعة والشهداء يرتقون تباعاً، لكنه تقدم إلى الصفوف الأولى ليعالج وينتشل المصابين والشهداء هناك في المقبرة الشرقية قرب السياج الحدودي الزائل مع الاحتلال شرق مدينة غزة.

دقائق حتى اختفى موسى عن الأنظار وسط انفجارات كبيرة ودخان كثيف غطى المكان، وبقيت والدته شفاء أبو حسنين (61 عاماً) في انتظاره والقلق يعتريها بسبب كثرة عدد الشهداء، قبل أن يظهر الشبان من بين الدخان وهم ينتشلون موسى الذي كان يرتدي ما يميز المسعفين، لكن القناص الإسرائيلي لم يكن يبالي بذلك فقام بإصابته بطلق مباشر في ظهره.

النزيف شديدٌ جداً والأم الثكلى لا تعرف ما العمل في ظل عدم وجود سيارات إسعاف في المكان، حاولت أن توقف النزيف بغطاء رأسها والشبان يركضون بالمسعف الجريح، مسافة كبيرة قطعوها قبل أن يجدوا سيارة تقلهم إلى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

نظرت شفاء في عيني ولدها والدموع تتزاحم في عينيها فقال لها مطمئناً: "أنا بخير ولا تقلقي وما بدي أشوف دموعك بتنزل"، وهي تمسح على وجهه وتطلب منه أن يتنفس، لكنه بقي يردد الشهادة ويبتسم.

دخل الأطباء بالمسعف موسى سريعاً إلى غرفة العمليات لكن كان الوقت قد تأخر فقد نزف في الميدان كثيراً وكانت إصابته بالغة، حينها خرج زميل موسى في الإسعاف مكبراً فعرفت شفاء أن ابنها ارتقى شهيداً.

اليوم لا تحتمل والدة الشهيد أبو حسنين الجلوس على مائدة الإفطار في رمضان دون وجود موسى، وتقول لمراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "لا أستطيع أن آكل أو أشرب أو أشوف العائلة مجتمعة على الإفطار وهو غير موجود، فقد كان يحب أجواء رمضان، وكان يحب أكلة البازيلاء خلال الشهر".

الولد البار موسى كان يحب الأجواء العائلية في رمضان، حيث كان ينهي صلاة التراويح ليعود سريعاً ويصنع الشاي له وللعائلة ليجلسوا سوياً يتبادلون أطراف الحديث لساعات طويلة، وهذا ما تفتقده والدته والعائلة، حيث جاءهم شهر رمضان باهتاً حزيناً هذه المرة.

وارتقى خلال فعاليات مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في الـ30 من مارس الماضي ولا زالت مستمرة 120 شهيدًا، بالإضافة للألاف من المصابين بينهم العشرات بحالة الخطر والموت السريري.















