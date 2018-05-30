فرنسا: غزة على حافة صراع جديد ومجلس الأمن "عاجز وصامت"

قال فرانسوا ديلاتر مندوب فرنسا بمجلس الأمن، إن عدم التحرك لوقف العنف في قطاع غزة سيؤدي إلى تأجيج الصراع بالشرق الأوسط.

وأضاف:" إن قذائف جيش الاحتلال الإسرائيلي تسببت في خسائر مدنية كبيرة بين المواطنين"، مضيفًا أنها عاقت جهود الإصلاح، وإن نصف سكان قطاع غزة تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، وإن على حكومة الاحتلال احترام حق التظاهر السلمي الفلسطيني، وأن يدعم المجتمع الدولي المشروعات الأممية في قطاع غزة لمعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة، مثمنًا جهود منظمة "الأونرا" في هذا السياق.

وأضاف خلال جلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي، أن غزة فريسة للعنف وعلى حافة صراع جديد والمجلس لا يزال صامتًا، مضيفًا أنه ليس مقبولاً أن يستمر ذلك النزاع أمام العالم الذي ينظر إلى صمت مجلس الأمن الدولي كنوع من العجز والاستخفاف بجهود المجلس، معربًا عن استعداد بلاده للمشاركة بفعالية للمشاركة في كسر الصمت من خلال مشروع القرار المقترح من الكويت.