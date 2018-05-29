وزيرة القضاء "الإسرائيلية" تدعو لاحتلال قطاع غزة

قالت وزيرة القضاء الإسرائيلية أييليت شاكيد، اليوم الثلاثاء، إنه يجب الاستعداد لاحتلال قطاع غزة.

وأضافت شاكيد تعقيبا على إطلاق قذائف هاون من القطاع باتجاه المستوطنات المحيطة بغزة، أن "الرد يجب أن يكون شديدا جدا، وكأنما سفكت دماء هنا". كما قالت إن "كل الخيارات على الطاولة بما في ذلك احتلال قطاع غزة".

وردا على سؤال لإحدى الإذاعات الإسرائيلية، عما إذا كان ذلك يعني احتلال قطاع غزة، أجابت شاكيد بالإيجاب، وقالت "يعني أيضا احتلال قطاع غزة، وهذا موجود على الطاولة. يجب معرفة الحقيقة".

يذكر أن عضو المجلس الوزاري المصغر، الوزير زئيف إلكين، كان قد صرح، صباح اليوم، أنه يجب الرد بقوة، وإنه يتوقع أن يتخذ وزير الأمن والجيش الإسرائيلي قرارا جديا بشأن رد شديد جدا. وبحسبه "يجب الرد بصورة مؤلمة جدا، والحفاظ على معادلة الردع".