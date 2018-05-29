نتنياهو يهدد: الجيش سيرد بقوة شديدة على صواريخ غزة

هدد رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بالرد بقوة على صواريخ غزة، قائلا "كل من يحاول الاعتداء علينا سيدفع الثمن باهظا".

وقال نتنياهو عقب جلسة مشاورات سريعة عقب إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة، إنَّ اسرائيل تنظر بخطورة إلى "الهجمات" التي شنت من قبل حماس والجهاد من قطاع غزة، معتبرا ما حدث صباحا "هجوم قاس تعرضت له إسرائيل"، على حد وصفه.

وعقب ذلك، قرر المجلس الوزراي الاسرائيلي المصغر عقد اجتماع لبحث الرد على إطلاق الصواريخ، كما اجتمع وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، مع ايزنكوت وقادة جيش الاحتلال، في مقر الوزارة في تل أبيب.

وقال عضو المجلس الوزاري زئيف إلكين من كتلة "الليكود"، إنه يعتقد أن يتخذ وزير الجيش قرار جديا ردا شديدا جدا، مؤكدا أنه "يجب الرد بشكل مؤلم، والحفاظ على معادلة الردع".

وقصفت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، مستوطنات ما يسمى غلاف غزة بعشرات القذائف الصاروخية، والتي أدت لأرباك إسرائيلي واضح استدعى إعلان حالة الطوارئ في المستوطنات المحاذية للقطاع، وعقد المجلس الوزاري المصغر (الكابينت).