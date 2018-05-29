بيرتس يصف استهداف المقاومة للمستوطنات بالرد الأقوى منذ 2014

طالب أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، جيش الاحتلال بالرد على قصف المقاومة الفلسطينية الذي تعرضت له المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

وقال العضو عمير بيرتس، "إن ما جرى في صباح اليوم لا يشبه أي حادث من الحرب الأخيرة في غزة".

وطالب الجيش برد أشد مما كان عليه في الماضي بغض النظر عما إذا كانت حماس أو الجهاد الإسلامي وراء القصف الصاروخي، على حد قوله.

وأعلن جيش الاحتلال أن المستوطنات الإسرائيلية تعرضت لقصف صاروخي بأكثر من 27 قذيفة هاون وصواريخ لم تتمكن القبة الحديدية من اعتراضها.

وتشهد أجواء قطاع غزة منذ يومين تحليق مكثف وواسع لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.