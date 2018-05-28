ليبرمان يبحث مع نظيره الروسي الأربعاء الوجود الإيراني في سوريا

يجري وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، زيارة إلى روسيا، الأربعاء المقبل، لبحث الوجود العسكري الإيراني في سوريا، مع نظيره الروسي، سيرجي شويجو.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن ليبرمان سيلتقي، الأربعاء، مع شويجو في العاصمة موسكو، وسيبحثان الوجود العسكري الإيراني في سوريا، والتوتر بين إسرائيل وطهران.

وأشار الموقع إلى أن الجنرال تامير هيمان، رئيس شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، سينضم إلى المباحثات بين ليبرمان وشويجو.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، التقى شويجو مع ليبرمان في تل أبيب، وبحثا أيضًا الملف الإيراني.

والأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر لسلاح الجو الإسرائيلي قرب تل أبيب، إن بلاده "لن تسمح لإيران بتعزيز تواجدها في سوريا واستمراها في بناء قوتها النووية".