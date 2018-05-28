روسيا تحصل على إمكانيات جديدة للردع النووي

قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرغي كاراكايف في مقابلة مع صحيفة وزارة الدفاع "كارسنايا زفيزدا" إن القوات حصلت على إمكانيات جديدة لمعالجة مسائل الردع النووي.

ووفقا لأقواله فقد أصبح ذلك ممكنا بفضل زيادة نسبة النماذج الحديثة من الأسلحة الصاروخية إلى 66%.

وأضاف كاراكايف أن القوات تزود أيضا بكل ما يلزم لاستخدام هذه الأسلحة والحماية.

وأشار إلى انتقال 3 وحدات من قوات الصواريخ الاستراتيجية إلى منظومات صواريخ يارس" المتنقلة، وهي تيكوفسكي وتاغيلسكي ونوفوسيبيرسكي.

وأكد على استمرار إعادة تزويد وحدات الصواريخ الأخرى بمنظومات "يارس المتنقلة.