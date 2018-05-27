بحرية الاحتلال تُجري مناورة مشتركة مع قوات حلف الناتو

رست سفينتي حرب بريطانية وأخرى أسبانية من حلف الناتو في قاعدة حيفا البحرية ، من أجل المشاركة في مناورة بحرية مشتركة بين سلاح البحرية الاسرائيلي وقوات حلف الناتو .

ووفقا لموقع "اسرائيل ديفنس" فإن هذه المرة الأولى التي ترسي فيها سفينة حرب أسبانية في الشواطئ الاسرائيلية ، حيث لقاءات بين مسؤولين كبار في الذراع البحري ومسؤولين كبار من قوات حلف الناتو .

هذا وتعتبر هذه المناورة دلالة واضحة على التزام وحفاظ حلف الناتو على علاقاته الاستراتيجية مع الذراع البحري وجهوده المبذولة لحفظ الاستقرار البحري في المنطقة .