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بحرية الاحتلال تُجري مناورة مشتركة مع قوات حلف الناتو

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:07 - 27 مايو 2018
بحرية الاحتلال بحرية الاحتلال
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رست سفينتي حرب بريطانية وأخرى أسبانية من حلف الناتو في قاعدة حيفا البحرية ، من أجل المشاركة في مناورة بحرية مشتركة بين سلاح البحرية الاسرائيلي وقوات حلف الناتو .

ووفقا لموقع "اسرائيل ديفنس" فإن هذه المرة الأولى التي ترسي فيها سفينة حرب أسبانية في الشواطئ الاسرائيلية ، حيث لقاءات بين مسؤولين كبار في الذراع البحري ومسؤولين كبار من قوات حلف الناتو .

هذا وتعتبر هذه المناورة دلالة واضحة على التزام وحفاظ حلف الناتو على علاقاته الاستراتيجية مع  الذراع البحري وجهوده المبذولة لحفظ الاستقرار البحري في المنطقة .

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