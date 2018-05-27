نتنياهو: سنحبط أي محاولة لنقل أو إنتاج السلاح في لبنان

توعد رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو الأحد بالعمل على إحباط ما قال إنها جهود لتصنيع الأسلحة في لبنان أو نقلها من سوريا.

وفي تصريحات له بافتتاح اجتماع حكومته قال نتنياهو، إن "إسرائيل" لن تسمح بإنتاج سلاح في لبنان أو استقباله في سوريا، مضيفا: "نعمل أيضا على إحباط تحويل الأسلحة الفتاكة من سوريا إلى لبنان أو إنتاجها في لبنان، هذه الأسلحة موجهة ضد "إسرائيل" ومن حقنا إحباط إنتاجها أو تحويلها".

وتابع في التصريحات التي نقلها المتحدث باسمه للإعلام العربي أوفير جندلمان في صفحته على تويتر: "نعمل على منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية ونعمل ضد التموضع العسكري الإيراني في سوريا الموجه ضدنا"، حسب وصفه.

وأشار إلى أن "النظام في طهران هو الطرف الرئيسي الذي يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط والحملة التي تدار ضد عدوانه لم تنتهِ بعد وما زلنا في أوجها".