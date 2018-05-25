مسؤول إيراني: نعرف ما يجري في القواعد العسكرية بهذه الدول

قال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجيش الإيراني، العميد أحمد رضا بوردستان، أمس الخميس: "إن بلاده على علم بما يجري داخل القواعد العسكرية في عدة دول عربية".

وأضاف بوردستان: "لدينا اطلاع استخباراتي على القواعد العسكرية في المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والأردن، وإننا مستعدون للرد على أي تهديدات".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية تشرف اليوم على جميع تحركات (الأعداء)، وتمتلك القدرة الاستخباراتية الجيدة".

وتابع: "نحن نعرف ما الذي يجري في القواعد العسكرية في الأردن والإمارات وقطر والسعودية، وعدد سفن العدو في الخليج، وتصرفات الأعداء أيضا".

واستدرك بالقول: "لن نكون البادئ في أي حرب أبدا، لكن إذا تحولت التهديدات إلى شكل عملي سنرد عليها أينما كانت، نحن لا نسعى للسيطرة على مكان خارج إيران، لكن هذا لا يعني بالضرورة عدم المضي قدما من أجل تعزيز اقتدارنا الدفاعي".

وأشار بوردستان إلى أن العقوبات الأمريكية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، قائلا: "نحن نواجه أشكالا جديدة من العقوبات، إذ يجب زيادة الجاهزية بما يتناسب مع التهديدات، وإيجاد قدرات دفاعية جديدة".