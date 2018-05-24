ترامب يُلغي قمته مع زعيم كوريا الشمالية لهذا السبب!

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إلغاء لقاء القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي كان مقررا في 12 يونيو المقبل بسبب تصريحات كيم "المعادية" الأخيرة.

وفي رسالة وجهها ترامب إلى زعيم كوريا الشمالية ونشرها البيت الأبيض اليوم الخميس قال ترامب مخاطبا كيم: "إنني كنت أتطلع إلى لقائكم".

وتابع: "للأسف، أنا أشعر، استنادا إلى الغضب الهائل والعداء المفتوح اللذين أظهرتهما في آخر تصريح لكم، أن عقد هذا الاجتماع المخطط له منذ فترة طويلة غير ملائم في الوقت الحالي".

مع ذلك، عبر ترامب عن استعداده لعقد اجتماع مع كيم في وقت لاحق، قائلا: "كنت أشعر بأن حوارا رائعا بيني وبينكم يتم بناؤه، وهذا الحوار هو الشيء الأهم في نهاية المطاف، إنني أود كثيرا أن ألتقي بكم يوما ما".

وشكر الرئيس الأمريكي الزعيم الكوري الشمالي على الإفراج عن المواطنين الأمريكيين الذين كانوا محتجزين لدى بيونغ يانغ، معبرا عن تقديره لهذه "الخطوة الجميلة".