السبت.. إعصار "ميكونو" يضرب عُمان واليمن

يتجه إعصار قوي (ميكونو) في بحر العرب نحو سواحل سلطنة عمان واليمن حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يصل إلى اليابسة يوم السبت.

ويصنف الاعصار كاعصار مداري يسمى ميكونو من الدرجة الثانية سوف يضرب السواحل اليمنية الجنوبية وسواحل عمان وعين الاعصار سوف تمر من فوق جزيرة سوقطرة اليمنية اليوم وساحل مدينة صلالة العمانية ويتجه الاعصار الى جنوب السعودية ثم يبدأ بالضعف.

ولكن هذا الاعصار قد يحث اضطرابات جوية شبه مدارية في بعض الدول ويتوقع ان تصل تأثيراته لفلسطين خلال نهار ومساء الجمعة حيث يتوقع تساقط زخات رعدية من الامطار .