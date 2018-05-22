حريقان في الأراضي المحتلة شرق غزّة بفعل طائرة ورقية حارقة

اندلع حريقان في أحراش الأراضي المحتلة بغلاف غزة، اليوم الثلاثاء، في حادثين متفرقين، بفعل طائرات ورقية حارقة أطلقها الشبان شرق قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن حريقًا اندلع في حقول زراعية إسرائيلية بمنطقة مستوطنة “بئيري” المقامة على الأراضي المحتلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكر موقع “والا” الإسرائيلي، أن حريقًا ثانيًا اندلع قرب مستوطنة “علوميم” شرقي مدينة غزة؛ فيما حاولت فرق الإطفاء إخماد الحريق؛ وسط رياحٍ خماسينية جافة تزيد لهيب الاشتعال.

وتشهد المناطق الحدودية إطلاق طائرات ورقية حارقة بشكل يومي، تكون مذيلة بمواد مشتعلة تسيرها الرياح صوب الأراضي المحتلة بغلاف غزة، بهدف إحراقها وقد كبدت الاحتلال خسائر فادحة، كوسيلة للمقاومة ابتكرها الشبان المتظاهرين بمسيرة العودة لمنع قمع الاحتلال للمتظاهرين وإطلاق الرصاص نحوهم.