إضراب شامل لموظفي الأونروا في الأردن

قرر موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأردن، الشروع بإضراب شامل في جميع مؤسسات ومرافق الوكالة غدا الاثنين، احتجاجا على سياسة التقليصات.

وطالبت لجنة العاملين بالأونروا، في بيان صحفي، بالتعجيل بإجراء مسح للرواتب في اقليم الاردن والرئاسة العامة؛ وإعادة العمل بنظامي الإجازة بدون راتب والتقاعد الطوعي المبكر؛ وإعادة العمل بنظام منح السلف على الراتب كما كان سابقا".

ويطالب موظفو الأونروا "تحمل الإدارة كامل الزيادات الحاصلة على بوليصة التأمين الصحي طيلة عقد التأمين، وإعادة المتقاعدين إلى الوضع الذي كانوا عليه سابقا؛ و تعبئة الشواغر وتعيين بدلاء لعمال الصحة والبيئة وكافة الوظائف الاخرى؛ وإغلاق جميع القضايا المتعلقة بالحيادية وسحب جميع العقوبات؛ وتحسين الظروف المعيشية للموظفين".

ويأتي الإعلان عن الإضراب في وقت دخل فيه عشرة موظفين يومهم الثامن للإضراب عن الطعام داخل المقر الرئيس لوكالة الأونروا في العاصمة عمان،

وقال أحد المضربين، إن "وضعهم الصحي يتدهور نتيجة دخول شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة".

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية قلصت قيمة مساهماتها للأونروا لنسبة تجاوزت 60% هذا العام.