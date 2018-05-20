المغرب تردّ على نقل غواتيمالا سفارتها إلى القدس

قررت المملكة المغربية تجميد خطة معدة سلفاً لشراكة توأمة بين العاصمة الرباط وغواتيمالا سيتي؛ احتجاجاً على نقل غواتيمالا سفارتها لدى "إسرائيل" من تل أبيب إلى القدس.

وقال لحسن العمراني، نائب رئيس بلدية العاصمة المغربية الرباط (من حزب العدالة والتنمية)، لوكالة "رويترز"، يوم السبت، إنه في أعقاب قرار غواتيمالا إقامة سفارة لها في القدس قرر مجلس مدينة الرباط رفض النقاش بشأن اتفاقية التوأمة مع غواتيمالا سيتي، تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وافتتحت غواتيمالا سفارة في القدس يوم الأربعاء، بعد يومين من نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى هناك، في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين ولاقت إدانة دولية.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 65 متظاهراً فلسطينياً عند الحدود مع غزة، في اليوم الذي افتتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في القدس.

وكان مجلس مدينة الرباط قد قرر في السابق التصويت على مشروع توأمة مع غواتيمالا سيتي الأسبوع الماضي.

وافتتحت غواتيمالا سفارة في الرباط وهي الثانية في أفريقيا في نوفمبر 2017.