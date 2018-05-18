سورية: انفجارات في محيط مطار حماة العسكري

أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بعد ظهر اليوم، الجمعة، سماع دوي 4 انفجارات في محيط مطار حماة العسكري، وسط سورية، لتؤكد في وقت لاحق سماع دوي انفجار جديد ليصل بذلك عدد الانفجارات إلى خمسة.

وقالت مصادر محلية في مدينة حماة، إن "انفجارات عنيفة وقعت في مطار حماة العسكري غرب المدينة"، وأشارت إلى أن "سحب الدخان تتصاعد بشكل كثيف من داخل المطار"، وأكدت أن "عددًا من سيارات الإسعاف والإطفاء اتجهت إلى مكان الانفجار".

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم الصحافي هادي العبدالله، أنباء تؤكد سماع دوي 4 انفجارات على الأقل في ضواحي المدينة، مع نشر صور تظهر أعمدة الدخان تتصاعد فوق مواقع الانفجارات.

ولم يتم تحديد أسباب الانفجارات حتى هذه اللحظة، وما إذا كانت قد أسفرت عن وقوع ضحايا أو خسائر بشرية ومادية.