باراغواي تعلن عن قرب نقل سفارتها للقدس

أعلن وزير خارجية باراغواي، إلاديو لويزاغا، أن بلاده تستعد لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة "قريبا"، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة وغواتيمالا.

وقال لويزاغا في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، مساء الخميس، "الرئيس خطط لهذا القرار قبل نحو ثمانية أشهر (خلال زيارته لتل أبيب في تموز/ يوليو 2017). لقد ناقشناه وقد حان الوقت للتنفيذ الآن".

وادّعى الوزير أن القرار لا علاقة له بقرارات مماثلة اتخذتها دول أخرى مسبقا؛ كالولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا اللتان افتتحتا سفارتيهما في القدس المحتلة يومي الاثنين والأربعاء الماضيين.

وبرّر قرار نقل سفارة بلاده إلى القدس بوجود المقرّات الحكومية والرسمية الإسرائيلية في المدينة المحتلة.

وفي الوقت ذاته، أكّد لويزاغا على أن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس لا يمنع باراغواي من إقامة علاقة "قوية ووثيقة جدا" مع الفلسطينيين.

وبذلك تصبح باراغواي ثاني دولة في أميركا اللاتينية بعد غواتيمالا، تحذو حذو الولايات المتحدة التي افتتحت سفارتها في القدس الاثنين الماضي (14 أيار/ مايو الجاري)، وسط غضب شعبي عبّر عنه الفلسطينيون باحتجاجات سلمية قتل خلالها الجيش الإسرائيلي 62 فلسطينيا وجرح 3188 آخرين في قطاع غزة.