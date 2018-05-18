دحلان يشكر مصر بعد فتح معبر رفح

العازفون على أوتار الفرقة لن ينالوا من علاقات شعبنا العظيم مع الأشقاء العرب، الناعقون في أبواق الفتنة لن ينالوا من صفاء ونقاء العقل الجمعي الفلسطيني وحرصه الشديد على تعميق أواصر الأخوة والتضامن والمحبة الأبدية بيننا وبين كل العرب.

مؤخرا خرج علينا البعض من جحور الذل والصمت مغتصبين رداء الواعظ القومي، محاولا بث سموم الحقد والضغينة في عروقنا العربية الفلسطينية الأصيلة، مستهدفين خصوصا وشائج الرحم والقربى بيننا وبين أشقائنا المصريين والسعوديين والإماراتيين والأردنيين على وجه الخصوص.

باسم أهلنا جميعا أشكر الأشقاء في مصر على قوة تفاعلهم مع أهلنا في غزة وسرعة تحركهم لإنقاذ جرحانا البواسل، وفتح معبر رفح في شهر رمضان ونتمي أن يبقي مفتوحا علي الدوام، فتلك هي مصر التي يعرفها ويحبها الفلسطينيون.

ولأهلنا في الإمارات قيادة وشعبا نقول شكرًا من الأعماق على دعمكم لنا والذي لم ينقطع منذ زمن المغفور له الشيخ زايد رحمه الله.

شكرًا لكم جميعا، ونحن شعب نحترم تاريخنا وتضحياتنا ولا ننسى وقفات الأشقاء والأصدقاء في الصعاب والمحن.