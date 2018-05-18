السفير زملط يقدم تقريرا للرئيس فور عودته لأرض الوطن

عاد رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة السفير حسام زملط إلى أرض الوطن.

وتقدم السفير زملط فور عودته بتقرير شامل لرئيس السلطة محمود عباس حول التطورات في الولايات المتحدة الأميركية وتداعيات قرار نقل السفارة إلى القدس والخطوات المستقبلية في ظل قطع العلاقة مع الإدارة الأميركية منذ إعلانها في ديسمبر/كانون أول الماضي نقل "سفارتها" للقدس، وتنفيذ توجيهاته بشأن مخاطبة الشعب الأميركي مباشرة والعمل على صعيد المجتمع المدني، وإحداث تغيير في الرأي العام الأميركي، خاصة من خلال اللقاءات الجماهيرية المباشرة مع مكونات الشعب الأميركي ومن خلال وسائل الإعلام.

وحضر السفير زملط إلى الوطن بناء على استدعائه من قبل رئيس السلطة له للتشاور، في ظل نقل الإدارة الأميركية "سفارتها" إلى القدس، والمذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق أبناء شعبنا.