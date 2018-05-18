مقرر أممي: "إسرائيل" ارتكبت جريمة حرب بحق الفلسطينيين

وصف مايكل لينك، المقرر الأممي الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قتل "إسرائيل" للمتظاهرين الفلسطينيين وجرحهم بشكل متعمد بـ"جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين".

جاء ذلك في جلسة خاصة للمجلس الأممي لحقوق الانسان، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، حول الأوضاع المتدهورة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال مشاركته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قال لينك إن "إسرائيل تسببت باستشهاد أكثر من 100 متظاهر فلسطيني، فضلًا عن قيامها بجرح أكثر من 12 ألفًا آخرين، في غضون الأسابيع السبعة الأخيرة".

وتساءل لينك "من سيتحمل مسؤولية كل هذا"؟. وشدد على أن جيش "إسرائيل" وصناع القرار في حكومتها، هم المسؤولون الرئيسيون عن المجازر بحق الفلسطينيين.

وحذر المقرر الأممي، من أن كافة الإدانات للمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على حدود غزة، "ستظل جوفاء"، في حال عدم مثول المسؤولين أمام العدالة.

وعقب الانتهاء من إلقاء الكلمات، سيصوت المجلس اليوم على مشروع قرار مقدم بدعم من تركيا، ضد "إسرائيل".