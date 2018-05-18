الخامنئي: الأمة والحكومات الإسلامية يجب أن تتخذ موقفا ضد الجرائم الاسرائيلية

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران، السيد علي الخامنئي أن القدس عاصمة فلسطين وبتوفيق من الله ستتخلص من الأعداء.

ولفت القائد الخامنئي، أن أمريكا واذنابها لا يستطيعون ارتكاب أي أخطاء.

وقال القائد الخامنئي خلال إطلاق حفل تلاوة القرآن الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مساء أمس الخميس إن "الولايات المتحدة هي شريكة الكيان "الإسرائيلي" في جريمته التي ارتكبها بحق الفلسطينيين"، موضحاً أن الأمة الإسلامية والحكومات الإسلامية يجب أن تتخذ موقفا ضد هذه الجرائم".

وأشار القائد الخامنئي إلى أن المشاكل الحالية للعالم الإسلامي بما في ذلك محنة الفلسطينيين وجرائم النظام "الإسرائيلي" خاصة في الأيام الأخيرة هي نتيجة لابتعاد الأمة الإسلامية عن القرآن وتعاليمه".

وشدد الخامنئي على "وجوب أن نكون غير متساهلين مع الاعداء وان نكون رحماء فيما بيننا"، وتابع "اليوم بسبب البعد عن القرآن في العالم الإسلامي نشهد الحروب والخلاف بين المسلمين والخضوع للكفار".