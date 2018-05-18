بوفون قد يًحدث زلزالاً في صفوف سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية، الدوافع التي شجعت إدارة باريس سان جيرمان، للتفكير في تدعيم صفوفها، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت صحيفة ليكيب، أن بوفون، لم يكن ضمن أولويات النادي الباريسي، لتدعيم حراسة مرماه، بل تفاوض سان جيرمان، لأشهر طويلة مع جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان، ويان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، وتيبو كورتوا حارس تشيلسي.

وأضافت أن الحلول الـ 3، كانت ستشكل عبئا ثقيلا على خزينة سان جيرمان، بينما سينضم بوفون مجانا، في ظل انتهاء عقده مع يوفنتوس، بنهاية الموسم الجاري، مما يُبعد النادي الفرنسي، عن شبح خرق لوائح اللعب المالي النظيف.

من جانبها، أشارت صحيفة لو باريسيان، في تقرير لها، إلى أن بوفون (40 عاما)، سيؤدي إلى زلزال، في غرف خلع الملابس لفريق البي إس جي، لما يملكه من خبرة وكاريزما.

ولفتت "على الورق، لن تكون فكرة التعاقد مع بوفون سيئة، سواء إذا كان الأمر إجباريا أم بإرادة تامة لمسئولي النادي الباريسي، فالفوز بلاعب بحجم الحارس الإيطالي المخضرم في نهاية مسيرته وبدون مقابل، له فوائد كثيرة".

كما ذكرت الصحيفة، أن تقدم النادي الباريسي بعرض مدته موسمين لضم بوفون، يؤكد الإصرار على إنهاء أزمة حراسة المرمى، بناء على توصية من المدير الرياضي للنادي، أنتيرو هنريكي، بسبب عدم اقتناعه بقدرات الثنائي ألفونس أريولا وكيفن تراب.