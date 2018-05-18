إعلان هام حول سفر الحالات المَرَضية عبر معبر رفح

طالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الجمعة، من المواطنين الذين تحتاج حالتهم المرضية للسفر بواسطة سيارات الاسعاف التوجه لوزارة الصحة وحدة الإسعاف والطوارئ.

وقالت الداخلية في بيانها وصل "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخةً عنه، إنّ المواطنين المسجلين مُسبقاً للسفر عبر معبر رفح، والذين تحتاج حالتهم المرضية للسفر بواسطة سيارة إسعاف، عليهم التوجه إلى وزارة الصحة - وحدة الإسعاف والطوارئ بمدينة غزة- الكتيبة؛ وذلك لتقديم الطلبات والحصول على الموافقة مسبقاً.

وأشار إلى، أنّه لن يتم التعامل ميدانياً مع أي حالة تطلب إسعاف في صالة السفر.