واشنطن تعزز الامن على سفاراتها بالعالم عقب نقل السفارة للقدس

عززت وزارة الدفاع الامريكية، قوات الأمن لحماية السفارات الأمريكية في العديد من البلدان عقب نقل السفارة من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

وقالت دانا وايت، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن الوزارة عززت الأمن حول السفارات الامريكية في عدد من البلدان بعد نقل السفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم تذكر وايت خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الدفاع الأمريكية اسماء هذه البلدان.

يُشار إلى أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب افتتحت السفارة الأمريكية في القدس المحتلة بتاريخ (14/5/2018) ما أثار غضب الفلسطينيين الذين ثاروا على نقل السفارة في كافة أماكن تواجدهم وكانت أشرس المواجهات مع قوات الاحتلال قرب السياج الزائل شرق قطاع غزة ما أدى لاستشهاد أكثر من 63 متظاهراً سلمياً ومئات الجرحى.