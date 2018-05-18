أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض للشمس

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت دائرة الأرصاد إلى أن الليلة ستكون الأجواء صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما حذرت دائرة الأرصاد الجوية، كافة المواطنين خلال موجة الحر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

أما غداً السبت فتوقعت دائرة الأرصاد أن يكون الجو شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد المقبل فتوقعت أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار نسبيا إلى حار وجافاً ومغبراً، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.