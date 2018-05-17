جوجل تتيح استخدام تطبيق تحديد القبلة بدون إنترنت

أطلق محرك البحث جوجل، خدمة لمتصفحيه بمناسبة شهر رمضان الكريم، فقد اتاحت لهم استخدام تطبيق «اتجاه القِبلة» بدون الاتصال بالانترنت وإضافة نسخة من التطبيق على الشاشة الرئيسية. «اتجاه القِبلة» هو تطبيق إلكتروني أطلقته Google في العام الماضي ويستخدم الواقع المعزز على نظام Android لتحديد اتجاه القبلة. وأعلن مسؤلو شركة جوجل خلال المؤتمر الصحفي عن عدد من التحسينات لتطبيق القبلة الذي أطلقته العام الماضي لتسهيل تحديد الوجهة الصحيحة للصلاة باستخدام الهواتف الذكية. وكشف نجيب جرار مدير تسويق منتجات Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الشركة أتاحت استخدام التطبيق دون الحاجة للإنترنت في أي دولة بالعالم بعد تحميل التطبيق، بالإضافة إلى إتاحة إضافة التطبيق إلى الشاشة الرئيسية . وأشار إلى أن خدمة «اتجاه القبلة» تستخدم أحدث تقنيات الواقع المعزز لرسم خط واضح باللون الأزرق باتجاه الكعبة ضمن نطاق الكاميرا الخاصة بالهاتف الذكي، كما أنها غير مقتصرة فقط على شهر رمضان الكريم حيث ستبقى الخدمة متاحة للمستخدمين بشكل دائم. ولفت إلى أن السوق المصري من أكثر الأسواق طلبًا للمحتوى الرمضاني خلال الشهر الكريم، كما تتنوع اهتماماته من الفئات المختلفة. وفي هذا الإطار.

أطلق محرك البحث جوجل، خدمة لمتصفحيه بمناسبة شهر رمضان الكريم، فقد اتاحت لهم استخدام تطبيق «اتجاه القِبلة» بدون الاتصال بالانترنت وإضافة نسخة من التطبيق على الشاشة الرئيسية. «اتجاه القِبلة» هو تطبيق إلكتروني أطلقته Google في العام الماضي ويستخدم الواقع المعزز على نظام Android لتحديد اتجاه القبلة. وأعلن مسؤلو شركة جوجل خلال المؤتمر الصحفي عن عدد من التحسينات لتطبيق القبلة الذي أطلقته العام الماضي لتسهيل تحديد الوجهة الصحيحة للصلاة باستخدام الهواتف الذكية. وكشف نجيب جرار مدير تسويق منتجات Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الشركة أتاحت استخدام التطبيق دون الحاجة للإنترنت في أي دولة بالعالم بعد تحميل التطبيق، بالإضافة إلى إتاحة إضافة التطبيق إلى الشاشة الرئيسية . وأشار إلى أن خدمة «اتجاه القبلة» تستخدم أحدث تقنيات الواقع المعزز لرسم خط واضح باللون الأزرق باتجاه الكعبة ضمن نطاق الكاميرا الخاصة بالهاتف الذكي، كما أنها غير مقتصرة فقط على شهر رمضان الكريم حيث ستبقى الخدمة متاحة للمستخدمين بشكل دائم. ولفت إلى أن السوق المصري من أكثر الأسواق طلبًا للمحتوى الرمضاني خلال الشهر الكريم، كما تتنوع اهتماماته من الفئات المختلفة. وفي هذا الإطار،



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جوجل تتيح استخدام تطبيق تحديد القبلة بدون إنترنت

http://alyoum8.net/news/21202