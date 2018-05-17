انخفاض طفيف على مؤشر القدس

أغلق مؤشر القدس تداولات الأسبوع الممتد من الثالث عشر وحتى السابع عشر من أيار/ مايو الجاري، عند مستوى 542.19 نقطة، منخفضا ما قيمته 2.50 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 0.46%.

ويأتي هذا الانخفاض على خلفية انخفاض مؤشرات قطاعات البنوك والخدمات المالية والاستثمار والخدمات، حيث انخفض قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.48%، فيما أغلق مؤشر الصناعة مرتفعا بنسبة 0.29%، وأغلق مؤشر التأمين مرتفعا بنسبة 3.62%، فيما انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.56%، وأخيرا انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.71%.

وعقدت 4 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الفترة المذكورة تم خلالها تداول 1,605,809 أسهم، بقيمة إجمالية بلغت 3,563,463 دولارا أميركيا، نفذت من خـلال 454 عقدا. وتم تداول أسهم 31 شركة من أصل 48 شركة مدرجة، حيث شهدت 6 شركات ارتفاعا في أسعار أسهمها، مقابل انخفاض أسعار أسهم 14 شركة، واستقرار أسعار أسهم 11 شركة أخرى.

وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الفترة المذكورة، 891 ألف دولار أميركي مقارنة مع ما يقارب 1.42 مليون دولار للأسبوع السابق، بنسبة انخفاض بلغت 37.22%، بينما انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة بلغت 0.31% بقيمة بلغت حوالي 3.77 مليار دولار أميركي.