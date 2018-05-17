حذاء محمد صلاح في قسم المصريات بالمتحف البريطاني

وضع المتحف البريطاني الحذاء الخاص باللاعب المصري محمد صلاح في قسم الآثار المصرية بالمتحف.

ونشر المتحف عبر حسابه على موقع تويتر صورة لحذاء صلاح بجانب تمثال فرعوني، وكتب تحتها: "لقد أضفنا شيئا جديدا ومثيرا للاهتمام! وللاحتفال بفوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، سوف نعرض حذائه بجوار الآثار المصرية القديمة، بينما يستعد اللاعب لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا."

وكتب نيل سبينسر، رئيس قسم مصر القديمة بالمتحف: "هذا الحذاء يروي قصة أيقونة مصرية في العصر الحديث، ولاعب يؤدي بشكل مذهل في المملكة المتحدة، وله تأثير كبير على المستوى الدولي، وذلك ضمن مشروعنا مؤخرا لعرض الأشياء الهامة التي تحدث في الحياة اليومية بمصر خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين."

حصل صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أحرز 32 هدفا

وقدم صلاح موسما استثنائيا مع ليفربول، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للبطولة بعدما أحرز 32 هدفا.

وساعد صلاح ليفربول على الوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وأصبح صلاح، 25 عاما، الهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي بنظام 38 جولة، وبالتحديد منذ عام 1992، ليكسر الرقم القياسي المسجل باسم الثلاثي آلان شيرار، وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

كما سجل صلاح 44 هدفا، حتى الآن، مع ليفربول في كل البطولات. وما زالت هناك فرصة لزيادة الأهداف في المباراة المقبلة أمام ريال مدريد الاسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو/ أيار الحالي في أوكرانيا.