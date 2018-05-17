اندلاع حرائق كبيرة في حقول المستوطنات قرب غزة

اندلعت عدة حرائق في الأحراش الزراعية للمستوطنين الإسرائيليين اليوم الخميس، بفعل طائرات ورقية حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام الاحتلال أن طائرات حارقة فلسطينية سقطت في عدة حقول منذ ساعات الصباح وتسببت باندلاع حرائق كبيرة أتت على المحاصيل الزراعية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرينوت العبرية أن حريقاً كبيراً اندلع في حقول "ناحال هبشور" شرق خانيونس جنوب قطاع غزة بفعل طائرة ورقية حارقة.

بينما اندلعت حرائق كبيرة في أحراش مستوطنة "كيبوتس كيسوفيم".

فيما اندلع حريق ضخم خرج عن السيطرة في مستوطنة أشكول جراء الطائرات الورقية الحارقة المنطلقة من القطاع.

وأعلنت "إسرائيل" مؤخراً أنها ستحاول إيجاد حلول للتعامل مع الطائرات والبالونات التي يطلقها الشبان الفلسطينيون من المناطق الشرقية للقطاع تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

يُشار إلى أن "الطائرة الورقية"، هي فكرةٌ مستحدثة للشباب الفلسطيني المُبدع؛ لإيلام العدو "الإسرائيلي" الذي يفتك في المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى.

واستخدم الفلسطينيون الطائرات الورقية لإيلام العدو عبر ربط زجاجات حارقة في ذيلها ثم إلقائها تجاه الأحراش في الأراضي المحتلة الأمر الذي يؤدي لإشعال حرائق كبيرة تستنفر طواقم الإطفاء "الإسرائيلية"، اليوم استخدمها الفلسطينيون لإلقاء مناشير تجاه الجنود والمستوطنين "الإسرائيليين" رداً على المناشير "الإسرائيلية" التي ألقيت على خيام العودة شرق قطاع غزة.