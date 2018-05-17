جمعية فلسطينية تنفذ مشروع تركيب وحدات الطاقة الشمسية لبنك الدم في غزة

وقعت جمعية عطاء فلسطين الخيرية ممثلة برئيس مجلس الادارة السيدة رجاء ابو غزالة وبحضور الرئيس الفخري للجمعية الدكتور نبيل شعث ومجموعة الاتصالات الفلسطينية ممثلة بالسيد عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية اتفاقية لتنفيذ مشروع تركيب وحدات طاقة شمسية لجمعية بنك الدم المركزي في قطاع غزة.

وتنص الاتفاقية على تغطية مشروع تركيب وحدات طاقة شمسية لجمعية بنك الدم المركزي في قطاع غزة، وذلك لتوفير الطاقة الكهربائية لبنك الدم المركزي، لما تعانيه المؤسسات الصحية والطبية في قطاع غزة من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي مما يزيد من العبء المادي لمحاولة توفير طاقة كهربائية لها، علما ان جمعية بنك الدم المركزي في قطاع غزة هي من المؤسسات الطبية المسؤولة عن توفير وحدات الدم لكافة المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع مما تشكل أهمية استراتيجية في قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة.

واعربت السيدة رجاء ابو غزالة رئيس مجلس الادارة عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع مجموعة الاتصالات الفلسطينية لما قدمته من تعاون كبير في تغطية هذا المشروع الحيوي والذي يعرب عن مدى ايمان مجموعة الاتصالات الفلسطينية بدعم المؤسسات الحيوية والاستراتيجية التي تخدم كافة فئات الشعب في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة المحاصر.

وأكد السيد عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية حرص مجموعة الاتصالات على دعم المؤسسات الحيوية التنموية التي تخدم كافة فئات الشعب بكافة محافظات الوطن موضحا ان جمعية بنك الدم في قطاع غزة تمثل رافدا هاما واستراتيجي وحيوي في تقديم وحدات الدم لكافة المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة، وخاصة في هذه الاوقات العصيبه التي يمر بها قطاعنا الحبيب، وان توفير التيار الكهربائي الدائم لجمعية بنك الدم يعتبر داعم أساسي لديمومة وبقاء هذا الصرح الطبي الهام في قطاع غزة.

وقدم السيد عمار العكر شكره الجزيل لجمعية عطاء فلسطين الخيرية ممثلة بالسيدة رجاء أبو غزالة رئيس مجلس الإدارة، على سعيهم الدائم لتقديم الدعم والاسناد لكافة فئات الشعب الفلسطيني من مؤسسات وافراد، معربا عن سعادته الكبيرة في التعاون مع إدارة جمعية عطاء فلسطين الخيرية، وذلك لإيمانه العميق بمستوى إنجازاتها وعطائها الذي امتد لاكثر من 15 عام متواصلة لخدمة كافة فئات الشعب الفلسطيني بكافة محافظات الوطن الحبيب وبكافة المجالات الاغاثية والثقافية.

وقدمت السيدة رجاء أبو غزالة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة وطاقم الموظفين الشكر الجزيل وعظيم الامتنان للسادة مجموعة الاتصالات الفلسطينية ممثلة بالسيد عمار العكر ولكافة طواقم عملها، على دعمهم الكبير والمتواصل لبرامج ومشاريع الجمعية، لان ذلك ينبع من الايمان العميق بأهداف الجمعية وعملها على مدار 15 عام من العطاء، أملين ان يكون هذا التعاون هو دعوة لكافة الشركات والمؤسسات الاقتصادية في الوطن لدعم برامج ومشاريع الجمعية لتقديم الدعم والاسناد لكافة الاسر المحتاجة والمؤسسات التنموية في فلسطين.